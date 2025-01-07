القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل…وفاة الفنانة مني أبو الفتوح بطله مسلسل يوميات ونيس بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة الفنانة مني أبو الفتوح، وفاة مني أبو الفتوح، رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة منى أبو الفتوح بعد صراع طويل مع المرض، وفقًا لما أعلنت عنه نقابة المهن التمثيلية.

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنانة الراحلة

أشرف زكي - مني أبو الفتوح

وفاة الفنانة مني أبو الفتوح، مني أبو الفتوح، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة منى أبو الفتوح، قائلة: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح».

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة إلى أسرتها بخالص التعازي، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من هي الفنانة مني أبو الفتوح

وفاة الفنانة مني أبو الفتوح، مني أبو الفتوح، مسيرة منى أبو الفتوح الفنية، وبدأت الفنانه مني أبو الفتوح مشوارها الفني في فترة الثمانينات، حيث شاركت في العديد من الأعمال، منها: «البنات عايزة إيه، امرأتان ورجل»، ثم توالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون، حيث شاركت أيضًا في العديد من الأعمال منها: «الفرح، ويوميات ونيس، وفارس بلا جواد، والبخيل وأنا، والمعتوه، وفتوات بولاق».