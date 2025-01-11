ترامب يطالب إسرائيل بضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 08:28 مساءً - ذكرت القناة 12 العبرية أن مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد طلب بشكل واضح من الحكومة الإسرائيلية ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قبل العشرين من يناير الجاري.

وأوضحت القناة أن هذا الطلب يأتي في إطار المساعي الأمريكية لتسوية بعض الملفات الحساسة قبل انتقال السلطة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب.

وقبل قليل، قال مسؤول إسرائيلي إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط اجتمع مع بنيامين نتنياهو اليوم السبت بعد زيارة أجراها إلى الدوحة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود لإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشار مسؤول إسرائيلي ثان إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق في غزة.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير.

وأفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن رئيسي جهاز الموساد والشاباك، بالإضافة إلى ممثل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيقودون مفاوضات صفقة التبادل المرتقبة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا للمكتب يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المباحثات التي أجراها نتنياهو مع وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية، حيث تم التشاور أيضًا مع ممثلين عن إدارات الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف الوصول إلى تسوية بشأن الصفقة.

في السياق ذاته، قالت قناة "كان" العبرية، إن نتنياهو قرر إرسال مستشاره السياسي الخاص، أوفير فالك، لمرافقة الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة، في خطوة تعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة الإسرائيلية لهذه المفاوضات.