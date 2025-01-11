براءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة مواد مخدرة قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة ببراءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة المواد المخدرة بمنطقة الطالبية.وكانت أجهزة إقرأ المزيد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة ببراءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة المواد المخدرة بمنطقة الطالبية.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على هيثم محمد داخل شقة بمنطقة الطالبية، بناء على معلومات مؤكدة تفيد بوجوده هناك، لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده، وخلال المداهمة، تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض فيها على هيثم محمد بتهمة حيازة المخدرات، عودة إلى 2015، في مدينة بدر في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية، اشتبهت الشرطة في سيارة متوقفة على جانب الطريق، وبتفتيشها، عُثر على 4 جرامات من مخدر الهيروين بحوزته وشخصين آخرين، وأنكر الفنان حينها التهمة الموجهة إليه بحيازة المخدرات.