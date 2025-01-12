أفضل طرق لتنظيف المعاطف والسترات الثقيلة في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:00 مساءً - أهمية اختيار الطريقة المناسبة لتنظيف الملابس الشتوية

مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح من الضروري الاهتمام بتنظيف وصيانة المعاطف والسترات الثقيلة لضمان استمرارها والحفاظ على جودتها. تعتبر الملابس الشتوية من القطع الأساسية في خزانة ملابسنا، ولكن نظراً لطبيعتها الثقيلة والخامات الخاصة التي تُصنع منها، فإنها يحتاج إلى عناية مختلفة عن الملابس اليومية الأخرى.

العناية بالمواد الطبيعية والاصطناعية

تتطلب كل من المواد الطبيعية والاصطناعية أساليب تنظيف خاصة لضمان عدم تلفها. حيث يجب أولاً قراءة التعليمات الموجودة على ملصق العناية بالملابس. هذه الخطوة حيوية لأنها توفر معلومات دقيقة حول كيفية التعامل مع كل نوع من القماش.

التنظيف الجاف: الخيار الآمن للأقمشة الحساسة

يعد التنظيف الجاف من أفضل الخيارات للمعاطف والسترات المصنوعة من الأقمشة الحساسة مثل الكشمير والحرير. إذ يستخدم هذا الأسلوب سوائل تنظيف خاصة لا تتسبب في انكماش أو تلف الأقمشة الدقيقة. تأكد من اختيار خدمات تنظيف جاف موثوقة ومعروفة بجودة خدماتها.

تنظيف الملابس في المنزل بأساليب آمنة

إذا قررت تنظيف الملابس في المنزل، فيمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

غسل المعاطف والسترات في الغسالة باستخدام دورة خفيفة وبماء بارد.

استخدام مسحوق غسيل لطيف ومناسب للألوان للحفاظ على رونقها.

تجنب وضع الملابس في النشافة، وبدلاً من ذلك، يُفضل تركها تجف بشكل طبيعي عن طريق تعليقها.

إزالة البقع المستعصية

لإزالة البقع المستعصية، يمكن استخدام مزيج من الماء والخل الأبيض أو صودا الخبز بوضعه على البقعة وفركها بلطف باستخدام فرشاة ناعمة.

تخزين الملابس الشتوية بطريقة صحيحة

بعد الانتهاء من تنظيف الملابس، يجب حفظها بطريقة صحيحة لتجنب تراكم الأوساخ. يفضل تعليق المعاطف والسترات على علاقات متينة، وفي مكان جاف بعيداً عن الرطوبة. كما يمكن وضع أكياس حماية من الغبار لتوفير مزيد من الحماية.

بتباع هذه النصائح والأساليب، ستتمكن من الحفاظ على نظافة وجودة المعاطف والسترات الخاصة بك طوال فصل الشتاء، مما يساعدك على الاستمتاع بدفئها وأناقتها دون أي قلق.