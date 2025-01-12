متى يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قد يكون من الضروري لبعض الأشخاص إجراء غسيل المعدة عند التعرض لمواقف تؤثر سلبًا على صحة الجسم، ولا يرتبط هذا الإجراء بفئة عمرية معينة.

غسيل المعدة هو إجراء طبي يتم فيه إزالة محتويات المعدة من خلال إدخال أنبوب عبر الفم إلى المعدة، ثم ضخ الماء أو محلول ملحي داخلها وسحبه مرة أخرى. يُستخدم هذا الإجراء عادة في حالات الطوارئ بهدف إزالة مواد سامة أو ضارة تم ابتلاعها.

عادةً ما يُلجأ إلى غسيل المعدة في الحالات التالية:

– ابتلاع مواد سامة مثل الأدوية بجرعات زائدة، المواد الكيميائية، أو بعض النباتات السامة.

– تناول مواد ضارة مثل الأحماض أو القلويات القوية.

– ابتلاع كميات كبيرة من الأدوية حتى وإن كانت أدوية معتادة.

– قبل إجراء بعض العمليات الجراحية، مثل جراحة الجهاز الهضمي العلوي، لتقليل خطر الالتهاب.

– في حالات التسمم الغذائي الشديد.

يعد غسيل المعدة إجراءً هامًا وفعالًا في الحالات الطارئة للتعامل مع المواد السامة أو الضارة التي قد تضر بالجسم.