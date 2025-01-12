هل يساعد الكيوي على النوم بسرعة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد النوم جزءًا أساسيًا في حياة الإنسان، حيث يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية. ومن المعروف أن النوم الجيد والمريح له تأثير كبير على الجسم والعقل، وقد ظهرت بعض الأقاويل حول تأثير فاكهة الكيوي على تسريع النوم. فما مدى صحة ذلك؟

تشير دراسة إلى أن تناول الكيوي قبل النوم يمكن أن يعزز النوم العميق ويساهم في التعافي البدني. وأوضحت الدراسة أن الكيوي يحتوي على مكونات غذائية تساعد على تحسين نوعية النوم بشكل عام.

يكمن سر تأثير الكيوي على النوم في تركيبه الغني بهرمون الميلاتونين، الذي يعد مسؤولًا عن تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. كما يحتوي الكيوي على السيروتونين، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية والنوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وحمض الفوليك التي تساهم في النوم الهادئ وتحسين جودته.

بجانب الكيوي، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة النوم، مثل:

– الكرز: يعد مصدرًا طبيعيًا لهرمون الميلاتونين.

– الحليب الدافئ: يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يساعد في إنتاج السيروتونين والميلاتونين.

– اللوز: غني بالمغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتقليل التوتر، مما يعزز النوم.

لذلك، يمكن أن يكون الكيوي إضافة مفيدة للوجبات المسائية إذا كنت تبحث عن تحسين نوعية نومك.