فيلم "سيدة المسرح العربي " يشارك بمسابقة الأفلام العربية بمهرجان الإمارات السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج السينمائي "أشرف فايق"، اختيار فيلم "سيدة المسرح العربي" بطولة النجمة القديرة سميحة أيوب، للمشاركة في مهرجان الإمارات السينمائي الدولي في دورته الحادية عشرة المقرر انعقادها في دبي خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري.

منشور أشرف فايق:

وأشار "أشرف فايق" مخرج الفيلم - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،أن الفيلم تم اختياره من بين 400 فيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام العربية بالمهرجان، ويعرض يوم 16 يناير حيث يتبارى ضمن 9 أفلام أخرى في المسابقة النهائية من مصر وتونس وسوريا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

"سيدة المسرح العربي" فيلم روائي قصير أنتجه المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، بمناسبة إطلاق اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب على دورته الـ17 التي أقيمت في أواخر يوليو الماضي وتم عرضه في الافتتاح.

ويتناول الفيلم مسيرتها الفنية الكبيرة "سميحة أيوب" التي ساهمت من خلالها في المسرح المصري والعربي والعالمي، حيث تجاوزت أعمالها 450 عملا، من بينها تجارب عالمية قدمتها مع مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا، وتم تكريمها من 5 رؤساء من مصر والعرب وأوروبا.

آخر أعمال سميحة أيوب:

يُذكر أن آخر أعمال سميحة أيوب، هو فيلم ليلة العيد بطولة الفنانة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبداالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.