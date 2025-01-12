وزير الثقافة يُعلن تفاصيل فعاليات الدورة الـ 56 لمعرِض القاهرة الدُولي للكتاب وانطلاق مبادرة "مليون كتاب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اليوم الأحد 12 يناير 2025، وقائع المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، للكشف تفاصيل الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب.

تفاصيل معرض القاهرة الدولي:

حيث تأتي هذه الدورة تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة" وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعمول؛ شخصية معرض كتاب الطفل.

وخلال المؤتمر، رحب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالسفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنـة عمـان بالقاهرة، «ضيف شرف» معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ56، وبالحضور، مقدمًا الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمعرض، كما تقدم بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين.

وقال وزير الثقافة،: "هذا العام، يأتي المعرض بشعار: "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، والذي يجمع بين العمق الديني والقيمة الثقافية للمعرفة، مما يجعله رمزًا خالدًا للدعوة إلى العلم والتعلم. فالقراءة هي البوابة التي فتحت أمام الإنسان عوالم جديدة من المعرفة والثقافة، مع اختيار سلطنة عُمان.

ضيف شرف هذه الدورة بما يعكس عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين بلدينا الشقيقين، واعترافًا بإسهامات السلطنة المتميزة في إثراء الثقافة العربية والإنسانية. نحن على ثقة بأن مشاركتهم هذا العام ستضيف بُعدًا ثريًا ومميزًا لهذا الحدث الثقافي العالمي، كما يسعدنا أن نحتفي هذا العام بشخصية المعرض، الدكتور أحمد مستجير، الذي جمع بين عبقرية العلم وجمال الأدب، تاركًا إرثًا معرفيًا وإبداعيًا خالدًا، وشخصية معرض الطفل الكاتبة المبدعة فاطمة المعدول.

كلمة وزير الثقافة:

وأضاف وزير الثقافة: "لقد حرصنا هذا العام على تقديم برنامج ثقافي ثري ومتنوع يضم أكثر من 600 فعالية، تشمل ندوات أدبية، حوارات فكرية، وعروضًا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. كما قمنا باستحداث محاور ثقافية جديدة تتماشى مع تحديات العصر، مثل محور "ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي"، ومحور "الدبلوماسية الثقافية"، وفي هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابع وزير الثقافة: "ولأننا ندرك أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداة حديثة، بل هو شريك هام يساعدنا في تقديم المعرفة بشكل مبتكر وسهل الوصول، فقد حرصنا أن تكون هذه الدورة بمثابة منصة لإبراز الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا في خدمة الثقافة، وذلك من خلال العديد من المحاور، حيث إطلاق مشروع الإجابة الذكية لتسهيل الوصول إلى المعرفة العلمية المتعلقة بسلسلة "في بحور العلم" للدكتور أحمد مستجير، وهي خطوة نحو تعزيز حب القراءة والاستكشاف لدى الزوار.