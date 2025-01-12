افكار ديكور للحمامات الصغيرة تديكي مساحة اكبر

لو حمامك صغير ومش عارفة تنظميه وترتبيه وتستغلي المساحة بشكل صح ، يبقى موضوعنا النهاردة عشانك ، هنشارك ماكم نصايح وافكار لديكور الحمامات الصغيرة مش بس هتوفرلك في المساحة ولكن كمان هتديكي تأثير بمساحة اكبر.
افكار للتخزين:
1- استثمري في وحدات التخزين:
وحدات التخزين مش بس مريحة ومورة للمساحة ولكن هي كمان تعتبر طريقة رائعة لاضافة عنصر ديكور للمكان يخلي شكله احلى ، ممكن تحتفظي فيها بالصابون, الشامبو, اي مستلزمات خاصة بالحمام بحيث ماتعملش زحمة في المكان وفي نفس الوقت توصلي لها بسهولة.
2- رفوف الحمام الصغيرة:
فكري في عمل رف صغير لتخزين ملحقات الحمام ، وممكن الرف يبقى فيه ادراج لتخزين مستلزماتك الشخصية ، ده هيحافظ على حمامك منظم وهيسهل عليكي الوصول لاي حاجة انتي محتاجاها.
3- رفوف وحاملات الفوط:
عادة رفوف الفوط بتكون على الحيطة ، ولكن في الحمام الصغير الرفوف بالشكل ده هتاخد من مساحة الحمام ، عشان كده بننصحك انك تجربي تعملي رف الفوط في الجزء الخلفي من باب الحمام او حتى باب الدش لو موجود ، والفكرة دي مش بس عملية ولكن كمان شكلها حلو.
4- مكعبات تخزين الحمام:
مكعبات تخزين الحمام هتلاقيها متوفرة بكل الاشكال والاحجام ، وهي مثالية جدا للحمامات الصغيرة او غرف الاستحمام ، ومش هتكلفك فلوس كتير ، ومتوفرة بكل الخامات والاشكال ، وتقدري تنسقيها بسهولة مع حمامك ، جربي تركبي اكتر من واحدة منها على الحيطة بشكل حلو وسهل الاستخدام.
5- خزائن حائط الحمام:
خزائن الحيطة ضرورية لتوفير المساحة ، لان حجمها صغير وهتديكي مساحة تخزين كبيرة ، سواء اختارتي خزانة حائط تقليدية او حديثة ، هتبقى عملية جدا للتخزين.
6- سلال التخزين:
سلال التخزين تعتبر طريقة تانية عملية لتوفير المساحة وتنظيم الملحقات في حمامك الصغير ، هتبقى مثالية جدا على الارفف ، او حرف الشباك لو موجود مكان ، وفوق التويلت وحتى جنب البانيو ، اختيار المكان حسب ذوقك ونظام حمامك.
7- رفوف الحمام الانيقة:
الارفف الرفيعة عادة بتناسب الزوايا بشكل مثالي ، تقدري تمليها بالفوط, مستلزمات الحمام الاساسية.
8- حاملات الدش:
رفوف التخزين فوق الدش فعالة وعملية وسهلة التركيب ومن الحاجات اللي هتوفرلك في المساحة ، ولو عايزة حاجة عصرية اكتر تقدر تعملي رف في فتحة الحيطة ، دي بتعمليها في تصميم الحمام من البداية ، ان الرف يكون داخل في الحيطة.
9- باب الحمام:
باب الحمام كمان ممكن تستغليه ، يعتبر مثالي لوحدة رفوف مؤقتة او وحدة تخزين.
10- ارفف عائمة:
شكل وتصميم حمامك هما اللي هيحددوا اذا كانت الارفف العائمة مناسبة لمساحتك ، هتلاقيها متوفرة باشكال واحجام مختلفة ، وهتحقق لك اقصى استفادة في المساحة.
الحيطة والبلاط:
11- حيطة باللون الازرق الفاتح:
اللون الازرق للحيطة هيخلق جو هادي لاي حمام صغيراو غرفة دش ، ومع حيل التخزين اللي قولناها فوق اكيد هتحسي ان المساجة اكبر ، والازرق من الالوان اللي بتتاسب جدا مع المعادن زي النحاس والنحاس الاصفر.
12- تناسق الالوان:
الحفاظ على البساطة والتناسق في التصميم غالبا هيخلي الحمام الصغير يبان حجمه اكبر ، ممكن تفكري في تصميم بسيط باللون الابيض بالكامل ، ولما تدمجيه مع بلاط الحيطة اللامع والاكسسوارات ، الشكل هيبان مريح اكتر.
13- البلاط الواحد:
البلاط الموحد او المتناسق في الحمام كله هيخلي مساحة الحمام تبان اكبر.
14- بلاط عمودي:
اضافة بلاط عمودي في الحمام كله بيدي احساس بمساحة اكبر ، خصوصا من خلال دمج بلاط الفسيفساء ، هيخلق تأثير بمساحة اكبر.
15- بلاط خلفي قزحي اللون:
كبري المساحة في حمامك او غرفة الدش ، باستخدام بلاط خلفي قزحي اللون ، لان تغيير الالوان هيخلق اهتمام بصري ووهم بمساحة اكبر.
16- الالوان الترابية:
الالوان المستوحاه من الطبيعة بتدي احساس بالهدوء ، وهي مثالية لحمامك الصغير ، بننصحك باختيار اللون الرمادي الفاتح او الاخضر الباهت او البيج.
17- ورق حائط مخطط:
الخلفيات اللي بتحتوي على خطوط سميكة بتدي انطباع بمساحة اكبر ، ولكن خلي بالك ان الخطوط الرفيعة والاشكال الكتير هتدي الحمام حجم اصغر ، وبننصحك تعتمدي على الالوان الفاتحة لو حجم حمامك صغير ، لان الالوان الغامقة ممكن تبين المكان اصغر.
18- بلاط الحمام المطابق:
هل جربتي يكون بلاط المكان جنب البانيو مطابق للي على الحيطة. هتتفاجئي بمدى تأثير ده على المساحة.
19- المرايات:
المرايا من الحاجات اللي بتدي مساحة اكبر لاي مكان.
20- ورق الحائط مقاوم للماية:
ورق الحائط بيلفت الانتباه وبيضيف لمسة مميزة للمكان ، وبيحول شكل الحمام بالكامل ، دوري على تصميم على ذوقك ومناسب لديكور حمامك ، وبننصحك بحيطة مميزة بلون واحد ، هيساعد اكتر على خلق مساحة اكبر.
21- بلاط افقي:
احنا قولنا فوق عن استخدام البلاط العمودي ، لكن لو مش قادرة تعمليه ، فالبلاط العادي مع خط افقي هيساعد في تقسيم الغرفة وتعزيز المساحة.
22- لون مميز:
اضافة لمسة بسيطة من اللون هيعمل فرق كبير في خلق احساس بان الحمام حجمه اكبر ، وده بيكون مثالي اكتر مع الحمامات باللون الابيض ، بحيث ان اضافة لمسه بسيطة من اللون عليه هيضيف جاذبية بصرية.
افكار للارضيات:
23- ارضيات الحمام الخشبية:
الارضيات الخشبية بتساعد على زيادة عرض المكان ، وعشان تحافظي على التناسق في المكان اختاري كمان اكسسوارات خشب ، على سبيل المثال تويلت خشب.
24- ارضيات من البلاط:
الارضيات المبلطة ليها تأثير على مساحة الحمام ، لو خليتي بقية المساحة بسيطة ده هيساعدك ان الحمام يبان اكبر ، نصيحتنا انك تحافظي على الحيطان بلون محايد وتخلي الارضية مميزة.
25- تطابق الدش:
تناسق بلاط الدش والارضية هيساعد ان المكان يبان حجمه اكبر ، لانه هيحافظ على تناسق التصميم ، بدل من تقسيم المكان بتصميمات منفصلة.
26- الارضيات والحيطان:
في طريقة تانية ذكية عشان تخلي حمامك يبان حجمه اكبر ، هي استخدام نفس البلاط على الحيطان والارضية ، ده هيحافظ على تناسق التصميم.
اضاءة الحمام:
27- اضاءة المرايا:
اضافة الاضاءة فوق المرايا الرئيسية هيساعد على توسيع المساحة في الحمام ، حتى لو مرايتك كبيرة ضيفي بعض الاضاءة ولاحظي الفرق اللي هيعمله.
28- مصابيح الحائط:
الاضاءة الجدارية البسيطة هتخلي المكان يبان حجمه اكبر ، كمان تعتبر مثالية لتوفير المساحة ، بننصحك تحطي الاضاءة الجدارية على جوانب المرايا لضمان توزيع الضوء بالتساوي.
29- الشمعدانات:
الاضاءة بتعمل فرق كبير في اي حمام ، وخصوصا الحمامات الصغيرة ، فكري في تركيب الشمعدانات على الحيطة.
30- اضواء السقف:
المصابيح المعلقة والمثبتة على الحيطة هتعمل فرق كبير في اضاءة ومساحة الحمام.
31- الضوء الطبيعي:
لما المساحة بتكون صغيرة ، الضوء الطبيعي بيكون مهم جدا ، عشان كده استغلي اقصى استفادة من الضوء الطبيعي اللي بيدخل للمكان ، بالاضافة انك تتأكدي من توفير وحدات اضاءة كافية ، لاضاءة الحمام بشكل صح بالليل وخلال الشهور اللي الضوء مش بيدخل فيها بشكل كافي.
مكملات:
32- النحاس:
النحاس من الخامات اللي بتدي تأثير بحجم اكبر بسبب درجات الالوان الدافية ، كل حاجة من التركيبات للاكسسوارات هتعمل فرق كبير في حمامك الصغير ، كمان هتضيف لمسة فخمة للمكان.اختاري النحاس في اختيارات الاضاءة, الحنفيات, الدش للحصول على شكل عصري وانيق ومتناسق.
33- المرايا الكبيرة:
في الاماكن الضيقة ، وضع المرايا الكبيرة الممتدة على الحيطة كلها ، بدل ما تبقى بعرض الحوض بس هتدي مساحة اكبر للمكان.
34- المرايا الطويلة والبيضاوية:
المرايات البيضاوية بقت شائعة بشكل كبير في السنين اللي فاتت ، وعادة المرايات دي بتمتد لفوق ، وده هيخلي السقف يبان اعلى وبالتالي هيدي تأثير بمساحة اكبر.
35- باب منزلق:
بدل ما تستخدمي باب تقليدي بمفصلات ، اختاري باب منزلق بيفتح من جنب للجنب التاني ، هيبقى موازي للحيطة وهيسمحلك باستغلال مساحتك بشكل اكبر.
36- اكسسوارات مميزة:
لو ميزانيك صغيرة او ماعندكيش استعداد لتجديد الديكور ، الاكسسوارات ممكن تعمل حاجات كتير لمساحتك الصغيرة ، زي الاضاءة والمرايا والاكسسوارات الصغيرة اللي هتحول المكان بشكل فوري.
37- استغلال الزوايا:
لو حمامك في زوايا ضيقة مش عارفة تستغليها ، ممكن تضيفي فيها وحدات تخزين صغيرة لمستلزماتك الشخصية والاكسسوارات او الزخارف البسيطة لاضافة طابع مميز للمكان.
افكار للبانيو:
38- بانيو مستقل:
لو عايزة ميزة محورية تبقى بارزة في حمامك الصغير ، البانيو المستقل هيكون اختيار مثالي ، بيضيف لمسة من الاناقة الفخامة ، وهتلاقيه متوفر بأحجام واشكال مختلفة ، وبالتالي هتقدري تختاري الشكل المثالي المناسب لمساحة حمامك.
افكار للدش:
39- دش الزاوية:
في اوقات كتير مش بيكون في مساحة كافية للبانيو ، عشان كده بننصحك باستخدام ركن للدش ، الدش الزاوية مش بياخد مساحة كبيرة ، كمان اختيار باب منزلق بدل الباب المفصلي هيوفرلك كمان في المساحة.
40- دش زجاجي:
الدش الزجاجي كمان هيخلي حمامك الصغير يبان حجمه اكبر.
41- حوض الزاوية:
استغلي الزاوية وثبتي فيها حوض زاوية ، وغالبا الشكل البيضاوي بيساعد في توسيع المساحة ، وبننصحك بتركيب الحوض قدام التويلت مش الدش.
42- الحوض العائم:
الاحواض العائمة مناسبة للحمامات الصغيرة هتوفرلك في المساحة ، وكمان هتوفرلك مساحة تخزين تحتها.
43- حنفية متثبتة على الحيطة:
تركيب الحنفية على الحيطة ده معناه ان الحوض هيبان اضيق ، وده بدوره هيدي تأثير بمساحة اكبر للمساحة الاجمالية.
44- الحوض الطويل:
الاحواض الطويلة مثالية حتى مع الحمامات الصغيرة ، هتساعدك تخزني مستلزماتك الشخصية على جوانب الحوض ، وممكن كمان تركبي خزانة طويلة تحته للحفاظ على الحمام منظم وخالي من الفوضى.
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