افكار ديكور للحمامات الصغيرة تديكي مساحة اكبر

لو حمامك صغير ومش عارفة تنظميه وترتبيه وتستغلي المساحة بشكل صح ، يبقى موضوعنا النهاردة عشانك ، هنشارك ماكم نصايح وافكار لديكور الحمامات الصغيرة مش بس هتوفرلك في المساحة ولكن كمان هتديكي تأثير بمساحة اكبر.

افكار للتخزين:

1- استثمري في وحدات التخزين:

وحدات التخزين مش بس مريحة ومورة للمساحة ولكن هي كمان تعتبر طريقة رائعة لاضافة عنصر ديكور للمكان يخلي شكله احلى ، ممكن تحتفظي فيها بالصابون, الشامبو, اي مستلزمات خاصة بالحمام بحيث ماتعملش زحمة في المكان وفي نفس الوقت توصلي لها بسهولة.

2- رفوف الحمام الصغيرة:

فكري في عمل رف صغير لتخزين ملحقات الحمام ، وممكن الرف يبقى فيه ادراج لتخزين مستلزماتك الشخصية ، ده هيحافظ على حمامك منظم وهيسهل عليكي الوصول لاي حاجة انتي محتاجاها.

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3- رفوف وحاملات الفوط:

عادة رفوف الفوط بتكون على الحيطة ، ولكن في الحمام الصغير الرفوف بالشكل ده هتاخد من مساحة الحمام ، عشان كده بننصحك انك تجربي تعملي رف الفوط في الجزء الخلفي من باب الحمام او حتى باب الدش لو موجود ، والفكرة دي مش بس عملية ولكن كمان شكلها حلو.

4- مكعبات تخزين الحمام:

مكعبات تخزين الحمام هتلاقيها متوفرة بكل الاشكال والاحجام ، وهي مثالية جدا للحمامات الصغيرة او غرف الاستحمام ، ومش هتكلفك فلوس كتير ، ومتوفرة بكل الخامات والاشكال ، وتقدري تنسقيها بسهولة مع حمامك ، جربي تركبي اكتر من واحدة منها على الحيطة بشكل حلو وسهل الاستخدام.

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5- خزائن حائط الحمام:

خزائن الحيطة ضرورية لتوفير المساحة ، لان حجمها صغير وهتديكي مساحة تخزين كبيرة ، سواء اختارتي خزانة حائط تقليدية او حديثة ، هتبقى عملية جدا للتخزين.

6- سلال التخزين:

سلال التخزين تعتبر طريقة تانية عملية لتوفير المساحة وتنظيم الملحقات في حمامك الصغير ، هتبقى مثالية جدا على الارفف ، او حرف الشباك لو موجود مكان ، وفوق التويلت وحتى جنب البانيو ، اختيار المكان حسب ذوقك ونظام حمامك.

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7- رفوف الحمام الانيقة:

الارفف الرفيعة عادة بتناسب الزوايا بشكل مثالي ، تقدري تمليها بالفوط, مستلزمات الحمام الاساسية.

8- حاملات الدش:

رفوف التخزين فوق الدش فعالة وعملية وسهلة التركيب ومن الحاجات اللي هتوفرلك في المساحة ، ولو عايزة حاجة عصرية اكتر تقدر تعملي رف في فتحة الحيطة ، دي بتعمليها في تصميم الحمام من البداية ، ان الرف يكون داخل في الحيطة.

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9- باب الحمام:

باب الحمام كمان ممكن تستغليه ، يعتبر مثالي لوحدة رفوف مؤقتة او وحدة تخزين.

10- ارفف عائمة:

شكل وتصميم حمامك هما اللي هيحددوا اذا كانت الارفف العائمة مناسبة لمساحتك ، هتلاقيها متوفرة باشكال واحجام مختلفة ، وهتحقق لك اقصى استفادة في المساحة.

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الحيطة والبلاط:

11- حيطة باللون الازرق الفاتح:

اللون الازرق للحيطة هيخلق جو هادي لاي حمام صغيراو غرفة دش ، ومع حيل التخزين اللي قولناها فوق اكيد هتحسي ان المساجة اكبر ، والازرق من الالوان اللي بتتاسب جدا مع المعادن زي النحاس والنحاس الاصفر.

12- تناسق الالوان:

الحفاظ على البساطة والتناسق في التصميم غالبا هيخلي الحمام الصغير يبان حجمه اكبر ، ممكن تفكري في تصميم بسيط باللون الابيض بالكامل ، ولما تدمجيه مع بلاط الحيطة اللامع والاكسسوارات ، الشكل هيبان مريح اكتر.

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13- البلاط الواحد:

البلاط الموحد او المتناسق في الحمام كله هيخلي مساحة الحمام تبان اكبر.

14- بلاط عمودي:

اضافة بلاط عمودي في الحمام كله بيدي احساس بمساحة اكبر ، خصوصا من خلال دمج بلاط الفسيفساء ، هيخلق تأثير بمساحة اكبر.

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15- بلاط خلفي قزحي اللون:

كبري المساحة في حمامك او غرفة الدش ، باستخدام بلاط خلفي قزحي اللون ، لان تغيير الالوان هيخلق اهتمام بصري ووهم بمساحة اكبر.

16- الالوان الترابية:

الالوان المستوحاه من الطبيعة بتدي احساس بالهدوء ، وهي مثالية لحمامك الصغير ، بننصحك باختيار اللون الرمادي الفاتح او الاخضر الباهت او البيج.

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17- ورق حائط مخطط:

الخلفيات اللي بتحتوي على خطوط سميكة بتدي انطباع بمساحة اكبر ، ولكن خلي بالك ان الخطوط الرفيعة والاشكال الكتير هتدي الحمام حجم اصغر ، وبننصحك تعتمدي على الالوان الفاتحة لو حجم حمامك صغير ، لان الالوان الغامقة ممكن تبين المكان اصغر.

18- بلاط الحمام المطابق:

هل جربتي يكون بلاط المكان جنب البانيو مطابق للي على الحيطة. هتتفاجئي بمدى تأثير ده على المساحة.

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19- المرايات:

المرايا من الحاجات اللي بتدي مساحة اكبر لاي مكان.

20- ورق الحائط مقاوم للماية:

ورق الحائط بيلفت الانتباه وبيضيف لمسة مميزة للمكان ، وبيحول شكل الحمام بالكامل ، دوري على تصميم على ذوقك ومناسب لديكور حمامك ، وبننصحك بحيطة مميزة بلون واحد ، هيساعد اكتر على خلق مساحة اكبر.

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21- بلاط افقي:

احنا قولنا فوق عن استخدام البلاط العمودي ، لكن لو مش قادرة تعمليه ، فالبلاط العادي مع خط افقي هيساعد في تقسيم الغرفة وتعزيز المساحة.

22- لون مميز:

اضافة لمسة بسيطة من اللون هيعمل فرق كبير في خلق احساس بان الحمام حجمه اكبر ، وده بيكون مثالي اكتر مع الحمامات باللون الابيض ، بحيث ان اضافة لمسه بسيطة من اللون عليه هيضيف جاذبية بصرية.

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افكار للارضيات:

23- ارضيات الحمام الخشبية:

الارضيات الخشبية بتساعد على زيادة عرض المكان ، وعشان تحافظي على التناسق في المكان اختاري كمان اكسسوارات خشب ، على سبيل المثال تويلت خشب.

24- ارضيات من البلاط:

الارضيات المبلطة ليها تأثير على مساحة الحمام ، لو خليتي بقية المساحة بسيطة ده هيساعدك ان الحمام يبان اكبر ، نصيحتنا انك تحافظي على الحيطان بلون محايد وتخلي الارضية مميزة.

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25- تطابق الدش:

تناسق بلاط الدش والارضية هيساعد ان المكان يبان حجمه اكبر ، لانه هيحافظ على تناسق التصميم ، بدل من تقسيم المكان بتصميمات منفصلة.

26- الارضيات والحيطان:

في طريقة تانية ذكية عشان تخلي حمامك يبان حجمه اكبر ، هي استخدام نفس البلاط على الحيطان والارضية ، ده هيحافظ على تناسق التصميم.

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اضاءة الحمام:

27- اضاءة المرايا:

اضافة الاضاءة فوق المرايا الرئيسية هيساعد على توسيع المساحة في الحمام ، حتى لو مرايتك كبيرة ضيفي بعض الاضاءة ولاحظي الفرق اللي هيعمله.

28- مصابيح الحائط:

الاضاءة الجدارية البسيطة هتخلي المكان يبان حجمه اكبر ، كمان تعتبر مثالية لتوفير المساحة ، بننصحك تحطي الاضاءة الجدارية على جوانب المرايا لضمان توزيع الضوء بالتساوي.

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29- الشمعدانات:

الاضاءة بتعمل فرق كبير في اي حمام ، وخصوصا الحمامات الصغيرة ، فكري في تركيب الشمعدانات على الحيطة.

30- اضواء السقف:

المصابيح المعلقة والمثبتة على الحيطة هتعمل فرق كبير في اضاءة ومساحة الحمام.

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31- الضوء الطبيعي:

لما المساحة بتكون صغيرة ، الضوء الطبيعي بيكون مهم جدا ، عشان كده استغلي اقصى استفادة من الضوء الطبيعي اللي بيدخل للمكان ، بالاضافة انك تتأكدي من توفير وحدات اضاءة كافية ، لاضاءة الحمام بشكل صح بالليل وخلال الشهور اللي الضوء مش بيدخل فيها بشكل كافي.

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مكملات:

32- النحاس:

النحاس من الخامات اللي بتدي تأثير بحجم اكبر بسبب درجات الالوان الدافية ، كل حاجة من التركيبات للاكسسوارات هتعمل فرق كبير في حمامك الصغير ، كمان هتضيف لمسة فخمة للمكان.اختاري النحاس في اختيارات الاضاءة, الحنفيات, الدش للحصول على شكل عصري وانيق ومتناسق.

33- المرايا الكبيرة:

في الاماكن الضيقة ، وضع المرايا الكبيرة الممتدة على الحيطة كلها ، بدل ما تبقى بعرض الحوض بس هتدي مساحة اكبر للمكان.

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34- المرايا الطويلة والبيضاوية:

المرايات البيضاوية بقت شائعة بشكل كبير في السنين اللي فاتت ، وعادة المرايات دي بتمتد لفوق ، وده هيخلي السقف يبان اعلى وبالتالي هيدي تأثير بمساحة اكبر.

35- باب منزلق:

بدل ما تستخدمي باب تقليدي بمفصلات ، اختاري باب منزلق بيفتح من جنب للجنب التاني ، هيبقى موازي للحيطة وهيسمحلك باستغلال مساحتك بشكل اكبر.

36- اكسسوارات مميزة:

لو ميزانيك صغيرة او ماعندكيش استعداد لتجديد الديكور ، الاكسسوارات ممكن تعمل حاجات كتير لمساحتك الصغيرة ، زي الاضاءة والمرايا والاكسسوارات الصغيرة اللي هتحول المكان بشكل فوري.

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37- استغلال الزوايا:

لو حمامك في زوايا ضيقة مش عارفة تستغليها ، ممكن تضيفي فيها وحدات تخزين صغيرة لمستلزماتك الشخصية والاكسسوارات او الزخارف البسيطة لاضافة طابع مميز للمكان.

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افكار للبانيو:

38- بانيو مستقل:

لو عايزة ميزة محورية تبقى بارزة في حمامك الصغير ، البانيو المستقل هيكون اختيار مثالي ، بيضيف لمسة من الاناقة الفخامة ، وهتلاقيه متوفر بأحجام واشكال مختلفة ، وبالتالي هتقدري تختاري الشكل المثالي المناسب لمساحة حمامك.

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افكار للدش:

39- دش الزاوية:

في اوقات كتير مش بيكون في مساحة كافية للبانيو ، عشان كده بننصحك باستخدام ركن للدش ، الدش الزاوية مش بياخد مساحة كبيرة ، كمان اختيار باب منزلق بدل الباب المفصلي هيوفرلك كمان في المساحة.

40- دش زجاجي:

الدش الزجاجي كمان هيخلي حمامك الصغير يبان حجمه اكبر.

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41- حوض الزاوية:

استغلي الزاوية وثبتي فيها حوض زاوية ، وغالبا الشكل البيضاوي بيساعد في توسيع المساحة ، وبننصحك بتركيب الحوض قدام التويلت مش الدش.

42- الحوض العائم:

الاحواض العائمة مناسبة للحمامات الصغيرة هتوفرلك في المساحة ، وكمان هتوفرلك مساحة تخزين تحتها.

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43- حنفية متثبتة على الحيطة:

تركيب الحنفية على الحيطة ده معناه ان الحوض هيبان اضيق ، وده بدوره هيدي تأثير بمساحة اكبر للمساحة الاجمالية.

44- الحوض الطويل:

الاحواض الطويلة مثالية حتى مع الحمامات الصغيرة ، هتساعدك تخزني مستلزماتك الشخصية على جوانب الحوض ، وممكن كمان تركبي خزانة طويلة تحته للحفاظ على الحمام منظم وخالي من الفوضى.

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