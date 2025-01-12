انت الأن تتابع خبر طلب عاجل من النصر بعد ركلات جزاء الهلال والاتحاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن إدارة نادي النصر سارعت بطلب حكام أجانب لمباراة الفريق ضد الخليج في الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

وقال العصيمي في تغريدته:

“بعد زحمة بلنتيات الأمس، سارعت إدارة النصر بطلب حكام أجانب لمواجهة الخليج في الجولة 16”.

موعد مباراة النصر ضد الخليج