نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..تشكيل الزمالك لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية

الزمالك، بلاك بولز الموزمبيقي، نادي الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي.

عاجل.. تشكيل الزمالك لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الكونفدرالية.

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة بلاك بولز الموزمبيقي ونادي إنيمبا النيجيري والمصري البورسعيدي.

ويحتل نادي الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

فيما يأتي نادي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل نادي بلاك بولز الموزمبيقي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط هو الآخر.

ويسعى نادي الزمالك للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم الصعود بشكل رسمي إلى الأدور الإقصائيه في رحله الدفاع عن اللقب القاري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي.

نادي الزمالك

حارسة المرمي:- محمد عواد.

خط الدفاع:- عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

خط الوسط:- محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد.

خط الهجوم:- أحمد سيد زيزو - مصطفي شلبي - حسام أشرف.

فيما يجلس على دكة الاحتياط كل من:-

حارسة المرمي:- محمد صبحي.

خط الدفاع:- حمزة المثلوثي - أحمد محمود -

خط الوسط:-

خط الهجوم:-

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، وسيتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقناة beIN Sport المشفرة.

وكان قد تم نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي إلى القاهرة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في موزمبيق.

حيث كان من المقرر أن تلعب مباراة الجولة الخامسة في موزمبيق.

وفي وقت سابق كان قد اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك مع الفريق الموزمبي على إستضافته بالقاهرة لخوض مباراة الجولة الخامسة.

وكان نادي الزمالك قد فاز في مباراة الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين في انطلاق دور المجموعات بهدفين دون رد.