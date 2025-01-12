أسرار الجمال الغريبة: رحلة عبر أغرب طقوس العناية بالبشرة في التاريخ الغربي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

لطالما اهتم الإنسان بجماله ومظهره، وسعى عبر العصور إلى ابتكار طرق للعناية ببشرته وجسده. بعض هذه الطرق كانت غريبة وغير تقليدية، خاصة في تاريخ العالم الغربي. دعونا نغوص في رحلة عبر الزمن لاستكشاف أغرب طقوس العناية بالبشرة والجسد التي استخدمها الناس في الماضي:

1. روث الطيور لعلاج الصلع: في العصور الوسطى، انتشرت فكرة استخدام روث الطيور، وخاصة الحمام، لعلاج الصلع. كان يُعتقد أن هذه الفضلات تحتوي على مواد تُحفز نمو الشعر. يا له من علاج “طبيعي” مثير للدهشة!

2. مُنظفات الأذن متعددة الاستخدامات: لم تكن “مُنظفات الأذن” تُستخدم لتنظيف الأذنين فقط، بل كانت أيضاً تُستخدم لتنظيف الأصابع والأسنان! تصور استخدام أداة واحدة لتنظيف مناطق مختلفة تماماً من الجسم.

3. الشعر المستعار القابل للاشتعال: في القرنين السابع عشر والثامن عشر، كان الشعر المستعار رائجاً جداً. كانت هذه الشعور تُصنع باستخدام الدهون الحيوانية، مما جعلها قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة. تخيل مدى الخطورة التي كان يتعرض لها من يرتدي هذه الشعور بالقرب من الشموع أو أي مصدر نار آخر! بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الشعور صعبة التنظيف، مما يُسبب روائح كريهة.

4. حمامات الحليب للأرستقراطيين: كانت حمامات الحليب شائعة بين الأرستقراطيين في العصور القديمة. كان يُعتقد أن حمض اللاكتيك الموجود في الحليب يُساعد على تقشير البشرة وتنعيمها.

5. استخدام الرصاص في مستحضرات التجميل: استخدمت النساء في الماضي الرصاص في صناعة مستحضرات التجميل، مثل أحمر الشفاه والكحل. كان يُعتقد أن الرصاص يُضفي لوناً جذاباً على البشرة، لكنه في الواقع يُسبب تسمماً خطيراً.

6. استخدام الزئبق لعلاج مشاكل البشرة: استخدم الزئبق في الماضي لعلاج بعض مشاكل البشرة، مثل حب الشباب. لكن الزئبق مادة سامة تُسبب أضراراً جسيمة للجهاز العصبي والكلى.

7. العلاج بالديدان: في بعض الثقافات القديمة، كان يُعتقد أن وضع الديدان على الجروح يُساعد على التئامها. هذا العلاج الغريب يعود إلى قدرة بعض أنواع الديدان على تنظيف الجروح من الأنسجة الميتة.