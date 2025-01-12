سفير مصر فى بلجيكا يشارك فى افتتاح الكنيسة القبطية الجديدة فى مدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 11:28 صباحاً - شارك السفير أحمد ابو زيد سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا فى مراسم افتتاح الكنيسة القبطية الجديدة فى مدينة بروج البلجيكية يوم السبت ١١ يناير، وذلك بحضور نيافة الأنبا أرسانى أسقف هولندا و المشرف على الكنيسة القبطية في القطاع الهولندي ببلجيكا، ونيافة الأسقف "لوود آيرتس" اسقف الكاثوليك بمدينة بروج، والقمص موسى سرور والقمص أباكير منير، وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا. وقد شارك فى مراسم الافتتاح عمدة مدينة بروج " "ديرك دى فاو"، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية القبطية فى بلجيكا.

وكان السفير ابو زيد قد ألقى كلمة خلال الاحتفال، أكد فيها على سعادته بمشاركة الجالية القبطية فى بلجيكا هذه المناسبة الهامة، معربا عن تهانيه للقيادات الدينية وكافة المشاركين من أبناء الجالية بافتتاح هذا الصرح الدينى الجديد، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم الدور التنويرى الذى تمارسه المؤسسات الدينية المصرية فى الخارج، ومن بينها الكنائس المصرية فى بلجيكا. كما لفت السفير المصرى إلى الدور الذى تقوم به الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى الخارج باعتبارها جسرا ثقافيا يربط أبناء الجالية بوطنهم الام، يحافظ على التراث والعادات الثقافية المصرية الأصلية، وينقل صورة حضارية عن مصر وشعبها العظيم.

وشدد السفير أحمد أبو زيد على ان الدبلوماسية الدينية تعد أحد اهم أدوات القوى الناعمة المصرية، وهى مكملة للدبلوماسية الرسمية التى تقوم بها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

هذا، وقد خيمت على مراسم افتتاح الكنيسة أجواء احتفالية مصرية، وتم إنشاد الأغانى من جانب فرق الكورال التابعة لمختلف الكنائس القبطية فى ربوع بلجيكا، فى احتفالية خاصة شهدتها مدينة بروج السياحية الشهيرة.