منذ قليل .. الاحتلال يقصف منطقة الفردوس فى مواصى رفح جنوب قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 09:33 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني:، بقصف الاحتلال منطقة الفردوس في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

استُشهد 3 فلسطينيين بينهم مسعف، أمس السبت؛ جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق مُتفرقة من قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,537 فلسطينيًا، وإصابة 109,571 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

