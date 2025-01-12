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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان أن الشوط الأول ضد كالياري كان "ربما الأسوأ في مسيرتي التي تمتد لـ13 عامًا كمدرب"، مشيرًا إلى أنه غاضب من التعادل 1-1.

كونسيساو: مباراة كالياري الأسوأ في مسيرتي كمدرب

وقال إنه كان يتوقع أكثر بكثير من الفريق في جميع النواحي، خاصة في ظل جودة اللاعبين المتاحة له.

وأضاف أنه في الشوط الأول، كان الفريق يفتقر للحيوية والسرعة، بينما تحسن الأداء في الشوط الثاني بعد 25 تسديدة على المرمى. رغم ذلك، أشار إلى أن الفريق لم ينفذ ما كان مخططًا له بشكل صحيح، معترفًا أن ميلان بحاجة للعمل على تحسين التركيز والتحركات.

وأكد أن اللاعبين يجب أن يبسطوا اللعبة بدلًا من تعقيدها، وأوضح أن الفريق سيعمل على التحسين بشكل أكبر.