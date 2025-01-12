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أحمد جودة - القاهرة - قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن مدافع الفريق كايل واكر طلب مغادرة النادي.

جوارديولا: نجم مانشستر سيتي طلب الرحيل عن الفريق

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي لم يتواجد في قائمة الفريق التي حققت فوزا كاسحا على نادي الدرجة الرابعة سالفورد 8 /صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبسؤاله عن سبب غياب اللاعب البالغ من العمر 34 عاما أجاب جوارديولا: "منذ يومين طلب كايل البحث عن خيارات أخرى للعب في الخارج مع اقتراب نهاية مسيرته".

وأضاف: "بالنسبة لما يفكر به سيحب أن يكتشف أماكن أخرى وأن يلعب في بلد آخر يقضي به السنوات الأخيرة له في عالم كرة القدم، لأسباب عديدة".

وتابع جوارديولا: "لهذا السبب أفضل أن يتواجد معي اللاعبون الذين يريدون اللعب مع الفريق".