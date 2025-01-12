نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفى: تلقيت عرضا لتدريب الرجاء المغربي.. ولكن احترم تعاقدي مع البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل عن فريقه، وآخرها عرض تدريب الرجاء المغربي.

وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: شرف لي أن يرتبط اسمي بأندية شمال إفريقيا، وأشكر إدارة الرجاء المغربي ورئيس النادي، على تفاوضهم معي لتدريب الفريق.

وأضاف المدير الفني لـ البنك الأهلي: إدارة الرجاء طلبتني أكثر من مرة لكني مرتبط بتعاقدي مع البنك وأحترم تعاقدي معهم خاصة في ظل تعاملهم المحترم معي.

وتابع طارق مصطفى: نحاول أن نقدم مشروع مميز في البنك الأهلي، ونسير بخطى ثابتة مع الإدارة، ونمتلك لاعبين مميزين كما أننا نستقطب لاعبين مميزين وصغار من الدرجة الثانية.

واختتم طارق مصطفى: البنك الأهلي صار له شكل مميز وهو نتاج عمل وتعب، وعانينا في البداية أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز وكانوا لديهم الجاهزية، لكننا قدمنا مباريات جيدة وأتمنى أن يظل التوفيق حليفنا في المباريات المقبلة.

