نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وسام أبو علي يتعرض لحالة إغماء على متن طائرة الأهلي بعد الإقلاع أثناء العودة للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض لاعب النادي الأهلي وسام أبو علي لحالة إغماء على متن طائرة النادي الأهلي أثناء العودة للقاهرة، بعد خوض مباراة استاد أبيدجان الإيفواري بالجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل تعرض وسام أبو علي لحالة الإغماء

وسام أبو علي

وكشفت بعض التقارير الصحفية إلى أن حالة الإغماء الذي تعرض له وسام أبو علي جاءت بسبب تعرض اللاعب لإرهاق شديد خلال رحلة العودة من كوت ديفوار.

وأوضحت التقارير بأن اللاعب وسام أبو علي شعر ببعض التعب والإرهاق فور صعوده إلى الطائرة مما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفاجئ، حيث تدخل طبيب الفريق على الفور وتمكن اللاعب من استعادة وعيه، كما تدخل الطاقم الطبي الخاص بمطار القاهرة فور وصول البعثة لتقديم الدعم اللازم.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب خلال الساعات المقبلة لجميع الفحوصات الطبية اللازمة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

واقترب النادي الأهلي من التأهل إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز أمس على فريق استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية مقابل هدف واحد بهاترك أمام عاشور.

ومن المقرر أن يواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري نادي أورلاندو بايرتس الجنوب اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة حيث تقام المباراة في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن تحدد هذه المواجهة مصير المجموعة الثالثة وفرص تأهل الفرق الثلاثة إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الثالثة رفقه شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري، ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 جولات.

فيما يأتي نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مواجهات.

ويحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات.