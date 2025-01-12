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أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي، حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أحمد ربيع لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

طارق مصطفى: الزمالك لم يطلب ضم أحمد ربيع.. ولديه القدرة على اللعب للأبيض ومنتخب مصر

وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لم يتفاوض معنا الزمالك لضم أحمد ربيع، وهو لاعب مميز ويمتلك كل المقومات، ولديه القدرة على اللعب في الزمالك ومنتخب مصر.

وتابع طارق مصطفى: أحمد ربيع سيكون في مكانة أخرى، وشارك معنا لأول مرة أمام الزمالك وقدم مباراة مميزة رغم كونها المباراة الأولى له في الدوري الممتاز.

واختتم طارق مصطفى: أحمد ربيع لديه كواليتي عالي وإمكانيات مميزة، وليس الجميع قادر على النجاح، لكنه تمكن من تقديم مستوى مميز منذ ضمه.