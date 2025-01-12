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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن العرض السعودي المقدم لأحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك كشف توقيع للقلعة البيضاء منذ فترة لكنه لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.

شبانة: الاتفاق السعودي يكشف توقيع زيزو للزمالك رسميا.. والإدارة في ورطة

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عرض الاتفاق السعودي للزمالك يشمل إستعارة زيزو لمدة ستة أشهر مقابل مليون ونصف مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل ٣ ونصف مليون دولار في نهاية الموسم وهو ما يؤكد أن اللاعب يمتلك عقدا جديدا مع الأبيض.



وكشف شبانة عن مفاجأة بأن زيزو حصل على مقدم تعاقد يعتبر هو النسبة التي يتحملها رجال الأعمال بعيدا عن ميزانية الزمالك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأتم شبانة بأن إدارة الزمالك في ورطة مع الجماهير حاليا في حال قبول عرض الاتفاق.

