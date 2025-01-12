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أحمد جودة - القاهرة - قلب مارسيليا تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه رين بنتيجة 2/1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

مارسيليا يقلب تأخره إلى فوز على رين بالدوري الفرنسي

ورفع مارسيليا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، والذي يلعب في وقت لاحق اليوم الأحد مع ضيفه سانت اتيان ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد رين عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم رين في الدقيقة 43 عن طريق أرنود كاليمويندو، لكن مارسيليا أدرك التعادل بعد دقيقتين عن طريق ماسون جرينوود.

وفي الدقيقة 49 سجل أدريان رابيو هدف الفوز لمارسيليا.