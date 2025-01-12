نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل زمن تقاطر مترو الأنفاق قبل مباراة الزمالك وبلاك بولز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق عن تعديل جدول زمني لتشغيل القطارات اليوم، تزامنًا مع إقامة مباراة الزمالك وبلاك بولز.

ومن المقرر أن تُجرى المباراة على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد 12 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفقًا للشركة، سيتم تشغيل قطار كل 4.5 دقيقة في المسار بين محطتي الكيت كات وعدلي منصور قبل المباراة وبعدها.

أما بالنسبة للركاب القادمين من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج باتجاه محطة الكيت كات، فسيكون زمن التقاطر 9 دقائق بين كل قطار والآخر.