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أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن النادي الأهلي نجح في تحقيق فوزا كبيرا على استاد أبيدجان ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، بفضل تألق لاعبه إمام الذي سجل ثلاثية (هاتريك) مذهلة، ليقود فريقه إلى صدارة المجموعة.

هاتريك إمام عاشور يقرب الأهلي من ربع نهائي دوري الأبطال

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الفوز يأتي في وقت كانت فيه الأنظار مركزة بشكل كبير على إمام، خاصة بعد حملة انتقادات واسعة تعرض لها مؤخرًا بسبب احتفاله الشهير بالبالونة.

وقال أشرف عبد الناصر إن إمام محط ضغوط كبيرة، حيث واجه انتقادات حادة من بعض الإعلاميين والجماهير، مما أثار مخاوف حول تأثير ذلك على أدائه داخل الملعب، ومع ذلك، أثبت اللاعب مرة أخرى قوته الذهنية وشخصيته الاستثنائية، حيث حول هذه الضغوط إلى دافع للتألق في مباراة الأمس.

واستكمل قائلا: الهاتريك الذي سجله إمام لم يكن مجرد أرقام على الورق، بل كان رسالة قوية رد بها اللاعب على المشككين، وأثبت مجددًا أنه أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، وعلى الرغم من لعبه في مركز غير مركزه المعتاد، إلا أنه أظهر إمكانيات فنية وبدنية عالية، ليؤكد للجميع أنه لاعب لا يتأثر بالضغوط الخارجية.

واختتم قائلا: أعرب والد إمام عن سعادته الكبيرة بأداء ابنه، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من قدرته على تجاوز الانتقادات والظهور بأفضل صورة داخل الملعب، حيث يقترب الأهلي خطوة إضافية نحو التأهل إلى الأدوار النهائية، بينما يثبت إمام أنه أحد أبرز النجوم في القارة الإفريقية حاليًا.