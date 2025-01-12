نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يرفض رفع عرض الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى رفض مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المالي المُقدم لأكرم توفيق لاعب الفريق لأكثر من 18 مليون جنيه في الموسم، وأصر محمود الخطيب رئيس النادي على تجميد عرض الأهلي عند هذا المبلغ.

الخطيب يرفض رفع عرض الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون سبورت إف إم قائلا " طلب الخطيب من محمد رمضان المدير الرياضي، عدم التحدث مرة ثانية مع أكرم توفيق بخصوص التجديد".



وأردف: "يأتي ذلك بعدما طلب اللاعب زيادة العرض إلى 30 مليون جنيه في الموسم بدعوى أنه يمتلك عرضًا من نادي الشمال القطري مقابل مليون دولار سنويًا ".