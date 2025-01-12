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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامى محمد الليثى مفاجآة كبرى بالتأكيد على أن المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق قد يحتاج إلى أربعة أشهر حتى يعود للمباريات الرسمية مع الفريق وليس شهر ونصف مثلما أعلن النادي مؤخرًا.

مفاجآة تهدد بغياب يحيى عطية الله عن الأهلي 4 شهور

وأكد محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون سبورت إف إم قائلا " أن إصابة يحيى عطية الله في الوجه قوية وخطيرة وتحتاج إلى فترة طويلة للتعافي منها بشكل تام خاصة وأن منطقة الوجه مُعرضة دائمًا للاحتكاك لذا لا بد من السلامة التامة.

وأشار محمد الليثى إلى أن اللاعب المغربي سيكون حذر للغاية خلال مشاركته في التدريبات والمباريات لذا يرغب في التعافي الجيد من الإصابة ومن هنا سيكون بحاجة إلى ما لا يقل عن أربعة أشهر حتى يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات دون خطورة أو أزمات.

وأجرى اللاعب المغربي جراحة الخميس الماضي لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة بالدوري.