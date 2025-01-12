أيهما يزيد الوزن أكثر الأرز أم الخبز؟

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رياض - احمد صلاح - لإنقاص الوزن ينصح الخبراء بتقليل كمية السكر في النظام الغذائي، ولهذا السبب يتناول كثير من الناس الخبز بدلاً من الأرز لإنقاص الوزن أو السيطرة على مرض السكري.

يقول الخبراء إن العشاء يجب أن يكون خفيفًا دائمًا، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، أيهما مفيد لإنقاص الوزن، الأرز أم الخبز؟

يقول الخبراء أنه لا يوجد فرق كبير من حيث القيمة الغذائية بين الأرز والخبز، فكلاهما متوفر من خلال معالجة الحبوب، والفرق الوحيد بينهما هو محتوى الصوديوم، فالأرز يحتوي على كمية قليلة جدًا من الصوديوم، حيث يحتوي الأرز على 120 جرامًا من الصوديوم، بينما يحتوي القمح على 190 مليجرامًا من الصوديوم.

الأرز والخبز كلاهما من السكريات، يتم تكسير جميع الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي بعد الأكل، ثم يتم امتصاصها في الدم على شكل جلوكوز أو أحاديات السكاريد، هذا الجلوكوز هو القوة الدافعة الرئيسية لدينا، الجلوكوز ضروري لكل وظيفة فسيولوجية تقريبًا في الجسم، لكن الجلوكوز أو السكر الزائد يتم تخزينه في الجسم على شكل دهون.

ولكن يحتوي الأرز والبقول معًا على جميع الأحماض الأمينية ويشكلان مصدرًا كاملاً للبروتين الذي تفتقر إليه معظم الأطعمة النباتية.

كما أن تناول الأطعمة السكرية في الليل قد يسبب الانتفاخ، وفي هذه الحالة قد يخلق الجسم عوائق في امتصاص العناصر الغذائية.

بالنظر إلى جودة الخبز، فهو غني بالألياف، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يحتوي الخبز على الكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم، ولا يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة مثل الأرز، من ناحية أخرى، يحتوي الأرز على كمية أقل من الألياف الغذائية والبروتين والدهون مقارنة بالخبز.

الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار عند إنقاص الوزن هو تناول كمية أقل من السكر، وفي هذا الصدد لا يوجد فرق معين بين الأرز والخبز، ولكن مهما كان ما تأكله، يجب أن تتناوله باعتدال.