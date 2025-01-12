العالم اليوم - فيديو: انفجار هائل في محطة غاز باليمن يوقع قتلى وجرحى

انتم الان تتابعون خبر فيديو: انفجار هائل في محطة غاز باليمن يوقع قتلى وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:23 صباحاً - قتل 10 يمنيين وأصيب قرابة 90 آخرين في انفجار 3 كبسولات في محطة لتعبئة الغاز بمنطقة المجريش بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار نجم عن إطلاق الحوثيين النار على سيارة كانت مركونة قرب محطة الغاز، لكن الأعيرة النارية اخترقت إحدى كبسولات الغاز لتحدث انفجارات كبيرة وحريقا هائلا.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الحريق ألحق أضرارا مادية كبيرة في السيارات والأبنية الموجودة في محيط المحطة التي شهدت الحادث.

وشهدت مناطق واسعة من اليمن خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة نسبت إلى الحوثيين وخلفت ضحايا مدنيين وخسائر كبيرة.

ويفتقر اليمن إلى مقومات وإجراءات السلامة في معظم المرافق الخدمية، بما في ذلك محطات تعبئة الغاز ومحطات التزود بالوقود.