العالم اليوم - عن طريق الخطأ.. ألغام دبابات تصل لوجهة "غير متوقعة" ببولندا

انتم الان تتابعون خبر عن طريق الخطأ.. ألغام دبابات تصل لوجهة "غير متوقعة" ببولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:23 صباحاً - غفل أفراد بالجيش البولندي عن نحو 240 لغما مضادا للدبابات وانتهى بهم المطاف عن طريق الخطأ في مستودع إحدى شركات الأثاث.

وأفادت وكالة "بي إيه بي" البولندية يوم السبت، نقلا عن مكتب المدعي العام أن أربعة أفراد عسكريين مسؤولين عن الخلط يواجهون عقوبات بالسجن لعدة أعوام.

وأكدت شركة تابعة لشركة الأثاث للوكالة أن الموظفين اكتشفوا شحنة بضائع عسكرية في يوليو 2024، وقد أخذت الشرطة العسكرية الألغام في نفس اليوم.

ورغم أن الخطأ تم ارتكابه قبل ستة شهور، إلا أن البولنديين لم يكتشفوه إلا الخميس الماضي عبر تقارير إعلامية على بوابتي "أونيت دوت بي إل" و "فيرتوالانا بولسكا" الإخباريتين.

وأقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش رئيس إدارة تفتيش دعم القوات المسلحة في نفس اليوم، واقترح خليفة له يوم الجمعة.

وكشفت بوابتا "أونيت دوت بي إل" و "فيرتوالانا بولسكا" الإخباريتان أن الألغام المضادة للدبابات كان من المفترض أن يتم تفريغها من قطار قرب مدينة شتشتين شمالي البلاد الصيف الماضي إلى جانب كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى.

إلا أنه يبدو أن الجنود تركوا جزءا من الشحنة الخطيرة بسبب الإهمال.