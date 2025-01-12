مانويل نوير: أتطلع إلى الاتفاق مع البايرن لتجديد تعاقدي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 12:55 مساءً - قال مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني في تصريحات نقلها موقع (سكاي ألمانيا) إن فريقه استحق الفوز 1-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ، أمس السبت، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني، وإنه سعيد لذلك.

وأضاف نوير في تصريحات بعد الفوز: كان يمكن أن نتأخر في النتيجة.. ولكن أهدرنا العديد من الفرص وخلقنا الكثير، وكان الأمر مسألة وقت قبل أن ننجح في التسجيل، والأمر عاد لهاري كين من جديد من خلال ركلة جزاء.

وعن تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل، أكمل: كل شيء مريح بالنسبة لي وأعتقد للنادي أيضاً، سنجد حلاً في المستقبل القريب ونحن نتطلع إلى ذلك.