وزير الكهرباء: مصر ترأس عدد من اللجان المهمة في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. وتشارك بعضوية مجالسها ولجانها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 01:30 مساءً - استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" بلقاء فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوفد المرافق، وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر والوكالة لاسيما فى مجالات تدريب وتأهيل الكوادر وإعداد الدراسات والسياسات فى مختلف المجالات ذات الصلة وقطاع الطاقة النظيفة والطاقات الجديدة والمتجددة.

تناول اللقاء التعاون المثمر بين مصر والوكالة منذ إنشائها ورغبة الطرفين فى تطوير التعاون والتنسيق فى المزيد من المجالات والموضوعات المشتركة، وتم استعراض المشروعات الجارية ومن بينها مشروعات التدريب المقترح تنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي ومصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وكذلك أهمية مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة بطاقة الرياح واستراتيجية الطاقة فى مصر والتي تم اعتمادها مؤخرا للاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك أشاد مدير عام الوكالة بالجهود التي بذلتها مصر في مجال الطاقة المتجددة والتي أدت إلى مضاعفة القدرات المتجددة ووجود الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة فى مصر على طريق التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر.