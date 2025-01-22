العالم اليوم - إبرام أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 11:25 مساءً - اتفق نادي تشلسي الإنجليزي على إبرام أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، بالتعاقد مع اللاعبة الأميركية ناعومي جيرما، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

ومن المقرر أن تنتقل جيرما (24 عاما) إلى الفريق اللندني قادمة من سان دييغو ويف الأميركي، مقابل 1.1 مليون دولار، لتتجاوز الرقم القياسي الحالي البالغ 862 ألف دولار عندما تعاقد نادي باي إف سي مع اللاعبة راشيل كوندانانجي في فبراير 2024.

وستصبح جيرما أول صفقة تتجاوز مليون دولار في كرة القدم النسائية، وفاز بها تشلسي بعد منافسة قوية مع أولمبيك ليون الفرنسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما ستصبح أيضا أول صفقة لسونيا بومباستور مدربة تشلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعوض غياب اللاعبة كاديشا بوكانان لنهاية الموسم الجاري بعد إصابتها في الرباط الصليبي الأمامي.

وتفوق هذه الصفقة أيضا 3 أضعاف الرقم القياسي البريطاني المسجل باسم تشلسي أيضا، عندما تعاقد مع مايرا راميريز مهاجمة ليفانتي مقابل 384 ألف جنيه إسترليني منذ عام.

ولعبت جيرما أول مباراة دولية مع منتخب بلادها خلال كأس العالم 2023، حيث خرج المنتخب الأميركي من دور الـ16، وشاركت في مشوار الولايات المتحدة بالكامل في الفوز بذهبية أولمبياد باريس، واختيرت أيضا أفضل لاعبة كرة قدم أميركية في 2024.

ويتصدر تشلسي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق 7 نقاط عن أرسنال، قبل مباراة الفريقين سويا على ملعب "ستامفورد بريدج" الأحد.