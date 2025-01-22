العالم اليوم - أوامر إخلاء مع تجدد حرائق لوس أنجلوس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 11:25 مساءً - أصدرت السلطات الأميركية أوامر إخلاء جديدة، مع تحرك حريق غابات جديد بسرعة مهددا المنازل فى المنطقة الوعرة القاحلة فى شمال لوس أنجلوس.

واندلع حريق هيوز في ساعة متأخرة من صباح الأربعاء، وسرعان ما أتى على مئات الأفدنة من الغابات، ليرسل عمودا ضخما من الدخان الأسود قرب منطقة بحيرة كاستايك.

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