العالم اليوم - فرنسا تدعو إسرائيل إلى "ضبط النفس" في عملية جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 11:25 مساءً - أعربت فرنسا، الأربعاء، عن "قلقها الشديد إزاء تصاعد التوترات الأمنية" في الضفة الغربية المحتلة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية في مدينة جنين ومخيمها منذ الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس دعت "السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس".

وتابعت أن "الاستيطان في تسارع وعنف المستوطنين المتطرفين في تزايد، وهو ما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار".

وأضاف البيان أن فرنسا "تشعر بقلق بالغ إزاء بدء العملية الإسرائيلية في جنين".

وأعلنت الخارجية الفرنسية أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون نويل بارو، سيثير قضية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مع نظرائه الأوروبيين خلال مجلس الشؤون الخارجية يوم 27 يناير في بروكسل.

وتشهد مدينة جنين إطلاق نار كثيفا وانفجارات، في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين حتى الآن.