اتحاد القبائل والعائلات المصرية في عيد الشرطة: سلام على من جعلوا من أرواحهم سياجا للوطن وحياتهم سبيلا لحمايته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 09:37 مساءً - توجه اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكري الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وأكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية "أننا جميعا نقف إجلالا واحتراما أمام أبطال الشرطة البواسل الذين أوفوا بالعهد وجعلوا من أرواحهم حصنا منيعا يحمي أمن الوطن واستقراره، رجال جسدوا أسمى معاني التضحية قبل 73 عاما في معركة الإسماعيلية ويواصلون إلى اليوم نضالهم ضد كل من تسول له نفسه المساس بأرض هذا الوطن".

كما أكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية أن الشعب المصري يتطلع لمستقبل أكثر أمنا بفضل قيادتنا الحكيمة وبطولات رجال الشرطة الذين يتخذون من خدمة الوطن شرفا ومن حماية الشعب المصري رسالة.

ووجه اتحاد القبائل والعائلات المصرية التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين روت دمائهم الطاهرة تراب مصر، وجعلوا من تضحياتهم جسرا لمستقبل آمن ومشرق.