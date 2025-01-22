الرئيس السيسى للمصريين: "جيشنا وشرطتنا ملك مصر مش حد تانى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 02:33 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جيش مصر وشرطة مصر ملك مصر فقط، متابعا: "بقول إن محدش يقدر يمس المصريين مش علشان قوتنا وجيشنا وشرطتنا.. بقول جيشنا وشرطتنا.. مش بتاعتى أنا.. ده جيش وشرطة مصر.. مش حد تانى".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 73: "إذا كانت دى بلدنا ودول ولادنا.. نحمي ونحافظ.. كل واحد فى مكانه.. الوعى والفهم للأحداث اللى بتمر بينا.. عملية التحديات والعدائيات لن تنتهى.. دى طبيعة الدنيا اللى عايشين فيها".