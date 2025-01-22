انت الأن تتابع خبر كنز ضاع عمرنا نجهله.. عشبة تقوي الذاكرة وتحمي من سرطان البروستاتا | اعرفها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل الكثير من الاشخاص الاعتماد على الأعشاب الطبيعية والنباتات لعلاج بعض الامراض او الوقايه من الامراض الخطيره بدلا من اللجوء الى العقار او الذهاب الى الطبيب وتحمل تكاليف ماليه عالية إلى جانب الآثار الجانبيه المحملة للأدوية، وفي هذا الاطار نكشف لكم من خلال موقعنا والسطور التالية، عن عشبه هنديه تستخدم كعلاج للكثير من الامراض وتعتبر واحده من الاعشاب التي تعد من الطب البديل.

فوائد عشبة الأشواجندا

عشبة الأشواجندا تساعد على تعزيز وظيفة الدماغ والجهاز العصبي، كما تعمل على تحسين مستويات الطاقة والذكاء والذاكرة، وذلك بحسب ما كشفه موقع “medicalnewstoday” وصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فهي تستخدم لعلاج الأرق والانهيار العصبي وعلاج الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر.

الأشواجندا أيضا مهمة ومفيدة للأطفال ممن يعانون من ضعف الذاكرة كما تقي الكبار من فقدان الذاكرة، وتعمل على زيادة القدرة البدنية وهو ما يساعد في منع قرحة المعدة التي تنتج عن الإجهاد، وتتميز بقدرتها على منع قرحة الجهاز الهضمي، وتهدئة الجهاز العصبي من الاستجابة للألم.

الأشواجندا وفوائدها للعضلات