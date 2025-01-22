انت الأن تتابع خبر لن تصدق.. دراسة تكشف عن علاقة الألبان واللحوم الحمراء بسرطان القولون | اعرف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن تأثيرات الألبان واللحوم الحمراء على خطر الإصابة بسرطان القولون، موضحة أن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في الوقاية من هذا المرض الخطير.

وفقًا لموقع الصحة الألماني aponet.de،

أظهرت الدراسة أن منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب توفر حماية ملحوظة ضد سرطان القولون، حيث أن تناول كوب من الحليب يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 14% كما أشارت الدراسة إلى أن تناول 300 مليجرام من الكالسيوم يوميًا يساهم في تقليص هذا الخطر بنسبة 17%.

وتبين أن الفائدة الرئيسية تأتي من الكالسيوم الموجود في الحليب، مما يفتح المجال لتأكيد أن الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم قد توفر أيضًا نفس التأثير الوقائي.

وفي المقابل، سلطت الدراسة الضوء على أن سرطان القولون والمستقيم يشهد تزايدًا كبيرًا في العديد من أنحاء العالم، وأن استهلاك الأغذية غير الصحية مثل اللحوم الحمراء والمصنعة، بالإضافة إلى الكحول، يزيد من خطر الإصابة بالمرض فقد أظهرت الدراسة أن تناول مشروبين كحوليين يوميًا يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 15%، بينما يؤدي تناول 30 جرامًا من اللحوم الحمراء والمصنعة إلى زيادة هذا الخطر بنسبة 8%.

بناءً على هذه النتائج، يؤكد العلماء أن حوالي نصف حالات سرطان القولون يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك التعديلات الغذائية المناسبة، مما يساهم في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بهذا المرض.