حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة

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رياض - احمد صلاح - أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي،أغنية جديدة تحمل عنوان "عايز تمشي".

العمل من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، ومن توزيع توما.

ومن بين كلمات الأغنية:

"عايز تمشي مش ممنوع.. باین قلبي كان مخدوع.. فترة وينتهي الموضوع.. حياتي عليك مهيش واقفة.. ياللا معدش بينا كلام.. يعني هساوي عندك كم؟! روح مع ألف ألف سلام.. نتقابل بقى صدفة.. خدت اللي أنت خدته زمان.. حب وكل ليلة حنان.. ناقصك حاجة تانية كمان؟ قول علشان أكون مرتاح.. دورك تستحق عليه.. جايزة وقلبي ده هوريه.. ما أنت نجحت تلعب بيه.. ودايمًا من نجاح لنجاح.. بانت كل حاجة خلاص.. راحت نعمة الإحساس.. واحد فاقد الإخلاص.. أسميك إيه إلا كده قولي؟".