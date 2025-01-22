أمراض الكلى المزمنة: الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 07:58 مساءً - أمراض الكلى المزمنة هي حالة صحية خطيرة تصيب الكليتين وتمنعهما من أداء وظيفتهما في تصفية الدم من السموم الزائدة والسوائل. إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، يمكن أن تتطور هذه الحالة إلى الفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل الكلى أو زرع كلية.

أسباب أمراض الكلى المزمنة:

مرض السكري: يعد السبب الأكثر شيوعًا لفشل الكلى.

ارتفاع ضغط الدم: يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى.

التهاب الكبيبات: وهو التهاب في الكبيبات، وهي وحدات تصفية صغيرة داخل الكلى.

الأمراض الوراثية: مثل متلازمة الكلى المتعددة الكيسات.

انسداد مجرى البول: مثل حصوات الكلى أو تضخم البروستاتا.

أعراض أمراض الكلى المزمنة:

في المراحل المبكرة، قد لا تظهر أي أعراض. ومع تقدم المرض، قد تظهر الأعراض التالية:

التعب والإرهاق

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

تورم في الساقين والكاحلين

صعوبة في التنفس

بول دموي أو فقاعي

الحكة

كيفية الوقاية من أمراض الكلى:

السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم: من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة.

الحفاظ على وزن صحي: يساعد على تقليل الضغط على الكلى.

شرب كمية كافية من الماء: يساعد على طرد السموم من الجسم.

تقليل تناول الملح: يساعد على خفض ضغط الدم.

الحد من تناول البروتين: خاصة للأشخاص الذين يعانون من مراحل متقدمة من مرض الكلى.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تحسين الدورة الدموية.

الفحوصات الدورية: إجراء فحوصات منتظمة للكلى، خاصة للأشخاص المعرضين للإصابة.

علاج أمراض الكلى:

يهدف علاج أمراض الكلى إلى إبطاء تطور المرض والحفاظ على وظائف الكلى قدر الإمكان. قد يشمل العلاج:

الأدوية: لخفض ضغط الدم، خفض مستوى الكوليسترول، والسيطرة على مرض السكري.

نظام غذائي خاص: يركز على تقليل تناول الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور.

غسيل الكلى: عندما تفشل الكلى عن أداء وظيفتها، يلجأ الأطباء إلى غسيل الكلى لتنقية الدم.

زرع الكلى: هو الحل النهائي لفشل الكلى المزمن.