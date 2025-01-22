“مج أكسفورد”.. قصة ملهمة تكتب تاريخًا جديدًا للتضامن المصري

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 10:00 مساءً - أثارت مبادرة بسيطة بدأت بكوب قهوة موجة من التضامن في مصر، حيث تمكنت سيدة مصرية من جمع أكثر من 4.3 مليون جنيه مصري لدعم القطاع الصحي في غزة.

بدأت القصة عندما قررت هبة راشد، رئيسة إحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر، طرح كوب القهوة الذي رافقها خلال دراستها في جامعة أكسفورد في مزاد علني. كان هدفها نبيلًا، وهو جمع تبرعات لتجهيز غرف عمليات في المستشفيات بغزة.

تفاعل غير مسبوق:

لم تتوقع هبة هذا التفاعل الكبير من المتابعين، حيث تنافس الكثيرون للفوز بالمزاد. في غضون ساعات قليلة، ارتفع سعر الكوب بشكل كبير، ليثبت أن القلوب المصرية تتوق دائماً للتضامن والعطاء.

رسالة أمل:

تعتبر هذه المبادرة مثالاً ساطعًا على قوة التضامن الاجتماعي وقدرة الأفراد على إحداث تغيير إيجابي. لقد أثبتت أن حتى الإجراءات البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة الآخرين.

كيف يمكنك المشاركة؟

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التبرع: حتى التبرعات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

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التطوع: إذا كنت تمتلك مهارات أو وقتًا فراغًا، يمكنك التطوع في مؤسسات خيرية.

دعونا جميعًا نتعلم من هذه القصة الملهمة ونعمل معًا لبناء مجتمع أكثر تضامنًا وإنسانية.