وصفات سهلة لإزالة الطعم المر من الترمس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 12:56 صباحاً - التغلب على المرارة في الترمس: خطوات بسيطة

يُعتبر الترمس من البقوليات المحببة للعديد من الأشخاص حول العالم، ليس فقط لأنه غني بالبروتينات والألياف، بل لما له من فوائد صحية عديدة. لكن يواجه البعض مشكلة المرارة التي قد تفسد طعمه الشهي. لذلك، سوف نقدم لكم بعض الطرق السهلة لإزالة الطعم المر من الترمس وضمان تجربة طهي ولذيذة.

لماذا يحتوي الترمس على طعم مر؟

المرارة في الترمس تأتي نتيجة لوجود مركبات معينة تُعرف بالقلويدات. وهي المسؤولة عن الطعم غير المستساغ إذا لم يتم معالجتها بشكل صحيح. من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكن التخلص من هذه المرارة والاستمتاع بالترمس كما ينبغي.

خطوات إزالة الطعم المر من الترمس

إزالة المرارة من الترمس عملية بسيطة تتطلب بعض الوقت والصبر. واليك الخطوات بالتفصيل:

النقع الطويل: ابدأ بغسل الترمس جيدًا لإزالة الغبار أو الأتربة. ثم قم بنقع الترمس في كمية كبيرة من الماء البارد. يُفضل أن يُترك النقع لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة مع تغيير الماء كل 12 ساعة على الأقل. هذه الخطوة تساعد في التخلص من جزء كبير من المرارة.

الغليان: بعد الانتهاء من النقع، اغمر الترمس في ماء نظيف واتركه يغلي لمدة 20 دقيقة. يساهم الغليان في تفتيت المركبات المسببة للمرارة بشكل أكبر، مما يجعل الترمس أقل مرارة وقابل للاستهلاك بشكل آمن.

التصفية والشطف: بعد الغليان، صفِّ الترمس واشطفه جيدًا بالماء البارد. هذه الخطوة تساعد في إزالة أي بقايا من المركبات المرّة المتبقية.

النقع الأخير: ضع الترمس مرة أخرى في ماء بارد واتركه لمدة 24 ساعة إضافية، مع تغيير الماء بين حين وآخر. هذا النقع الأخير يضمن إزالة أي بقايا طعم مر متبقية.

نصائح إضافية

يمكنك إضافة بعض الملح إلى الماء أثناء الغليان لتعزيز الطعم وتقليل المرارة بشكل أكبر.

تأكد من استخدام ماء بارد لكل عملية نقع لضمان فعالية الخطوات.

تذوق الترمس بعد كل عملية نقع لتحديد مستوى المرارة وما إذا كان بحاجة للمزيد من العلاج.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير الترمس منزليًا بدون أي طعم مرّ، مما يتيح لك ولعائلتك الاستمتاع بطبق صحي ولذيذ. يمكنك كذلك إضافة الترمس المُعالج إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة بمفردها مع بعض الليمون والملح لإضافة نكهة مميزة.