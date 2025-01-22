ليفربول يستهدف تعزيز هجومه بصفقة سويدية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 07:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، خلال الفترة القادمة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “teamtalk” البريطانية، فإن ليفربول انضم إلى سباق التوقيع مع ألكسندر إيزاك، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويحظى إيزاك باهتمام شديد من قبل عدة أندية أوروبية ومن بينها آرسنال، ولكن الأخير يركز حالياً على ضم السويدي الآخر، فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتنج لشبونة، مما يعطي فرصة أكبر للريدز من أجل حسم الصفقة.

ويحتل إيزاك ثالث ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 15 هدفاً خلال الموسم الحالي، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.