انت الأن تتابع خبر تكثيف وتطويل الشعر بأعشاب هندية وهي سر جمال شعر المرأة الهندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الهند معروفة بتقاليدها العريقة وحلولها الطبيعية للعناية بالجمال خاصة العناية بالشعر، المرأة الهندية تمتاز بشعرها الطويل والكثيف ويعزى ذلك إلى استخدام مكونات طبيعية تم توارثها عبر الأجيال، ومع ذلك تجنبي استخدام المواد الكيميائية والمستحضرات التي تحتوي على كبريتات وحافظي على شرب كميات كافية من الماء لترطيب الشعر داخلي، إليكم مجموعة من الوصفات الهندية المجربة التي تساعد على تكثيف وتطويل الشعر.

تكثيف الشعر بزيت جوز الهند مع الكاري

باتباع هذه الوصفات الهندية البسيطة، يمكنك الحصول على شعر طويل وكثيف يعكس جمالك الطبيعي بأسلوب صحي ومستدام، تناولي أطعمة غنية بالبروتينات والفيتامينات مثل الجوز والسبانخ وأوراق الكاري غنية بالبيوتين والبروتينات الضرورية لتقوية

بصيلات الشعر:

سخني 2-3 ملاعق من زيت جوز الهند.

ضيفي حفنة من أوراق الكاري الطازجة واتركيها تغلي حتى تتحول الأوراق للون الأسود.

دعي الزيت يبرد ثم دلكي فروة رأسك به لمدة 10 دقائق.

اتركيه على الشعر لمدة ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

عدد مرات الاستخدام مرتين أسبوعيا.

تطويل الشعر بماسك الحلبة والزبادي

الحلبة تحتوي على مركبات تساعد في تحسين نمو الشعر، بينما الزبادي ينعم الشعر ويغذيه،

طريقة التحضير:

انقعي ملعقتين من بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة.

اطحني الحلبة حتى تتحول إلى عجينة ناعمة.

امزجي العجينة مع ملعقتين من الزبادي.

طبقي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

يمكن استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

زيت الخروع والأملا لتكثيف وملئ فراغات الشعر

زيت الخروع يعزز نمو الشعر ويكثفه، بينما الأملا (عنب الثعلب الهندي) غني بفيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين،

طريقة التحضير:

امزجي كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الأملا.

سخني الخليط قليلا، دلكي فروة رأسك جيدا بالمزيج واتركيه طوال الليل.

اغسلي شعرك في الصباح بالشامبو.

عدد مرات الاستخدام 2-3 مرات أسبوعيا.

ملئ فراغات الشعر بماسك الألوفيرا مع عصير البصل

الألوفيرا ترطب الشعر وتغذيه، بينما عصير البصل يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحفز نمو الشعر،

طريقة التحضير:

استخرجي جل الألوفيرا الطازج من ورقة النبات.

امزجي ملعقتين من جل الألوفيرا مع ملعقتين من عصير البصل.

وزعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

استخدامي الماسك مرة أو مرتين أسبوعيا.

تكثيف الشعر بماسك البيض والعسل

البيض غني بالبروتين الضروري لإصلاح الشعر التالف، والعسل يرطب الشعر ويمنع تساقطه،

طريقة التحضير:

اخفقي بيضة واحدة وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طبقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد والشامبو.

يجب بأن تستخدامي الماسك مرة واحدة أسبوعيا.

زيت النيم وزيت السمسم للشعر

زيت النيم يطهر فروة الرأس ويمنع تكون القشرة، بينما زيت السمسم يغذي الشعر ويعزز نموه،

طريقة التحضير:

امزجي ملعقتين من زيت النيم مع ملعقتين من زيت السمسم.

سخني الخليط ودلكي فروة رأسك به بلطف.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو.

استخدامي ماسك النيم وزيت السمسم مرتين في الأسبوع.

تكثيف الشعر وتطويله بوصفة بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3، البروتينات، والمعادن، يمكن استخدامها في وصفات طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر،

إليك ماسك بذور الشيا وزيت جوز الهند:

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

نصف كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

انقعي بذور الشيا في الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة حتى تتكون مادة هلامية.

ضيفي زيت جوز الهند إلى هلام بذور الشيا واخلطي جيدًا.

ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل.

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

كرري هذه الوصفات مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتائج أفضل.

تجنبي استخدام الحرارة العالية على شعرك لتحسين نتائجه.

ماسك بذور الشيا وجل الصبار

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

نصف كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

انقعي بذور الشيا في الماء لمدة 15 دقيقة حتى تصبح هلامية.

اخلطي الهلام مع جل الصبار جيدًا.

وزعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

وصفة الحلبة مع اللبن والليمون

يعزز نمو الشعر ويغذيه بعمق، كما أنه يعالج تساقط الشعر ويمنع القشرة:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحلبة.

ملعقتان كبيرتان من اللبن (الزبادي).

عصير نصف ليمونة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

طبقي الخليط على فروة الرأس والشعر.

اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

وصفة زيت الجرجير مع زيت الخروع