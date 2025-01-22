تشييع جثمان الشهيد العقيد فتحي سويلم في جنازة عسكرية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 01:35 مساءً - فى جنازة عسكرية مهيبة شيع المئات من أهالي مدينة المنصورة اليوم، اليوم جثمان الشهيد العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في فض مشاجرة داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم.

وقد تقدم المشيعون اللواء مدير أمن الدقهلية والعديد من قيادات المديرية و وزارة الداخلية، وقد ادي المشيعون صلاة الجنازة في مسجد النصر بالمنصورة عقب صلاة الظهر، ثم شُيّع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر جديلة.

وخرج جثمان الشهيد عقب أداء صلاة الجنازة ملفوفا بعلم مصر من مسجد النصر وسط الموسيقي العسكرية، وسط حالة من البكاء الهيستيري من زملاء الشهيد وأسرته، والذين اشارو إلى دماثة خلقه وإخلاصه فى العمل وحبه للجميع.

وكان العقيد فتحي سويلم قد استُشهد يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، خلال تدخله لفض مشاجرة نشبت داخل أحد البنوك في مدينة الفيوم، حيث تعرض لإصابة بآلة حادة أدت إلى وفاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وهو محامٍ حر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقد شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من زملاء الشهيد وأفراد عائلته، بالإضافة إلى قيادات أمنية ومحلية، تكريمًا لتضحيته في سبيل أداء واجبه الوطني.