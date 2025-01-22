رئيس النواب الأردني ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري يؤكدان قوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 03:36 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عمق العلاقات الأردنية المصرية وتطابقها في العديد من الملفات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك لدى استقبال الصفدي في مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ النائب حازم عمر، بحضور رئيس الوزراء الأردني الأسبق هاني الملقى رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، والعين علي العايد مقرر اللجنة في مجلس الأعيان، والسفير المصري في عمان محمد سمير.

وأكد الصفدي أن العلاقات بين مصر والأردن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني وأخيه تشكل نموذجا لشكل العلاقة القائمة على الثقة والتنسيق والتقدير المتبادل.

وقال الصفدي إن مصر دولة مؤثرة في المنطقة وتنسيقنا معها في أعلى المستويات ودورها رئيسي في القضية الفلسطينية، ونحن في الأردن ننظر للقضية الفلسطينية على أنها قضيتنا وقضية الأمة المركزية ما يستوجب تنسيق المواقف في المرحلة المقبلة بعد وقف العدوان على غزة.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على متانة علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تطويرها على الصعد كافة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني خدمة للقضايا العربية وبالذات القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.