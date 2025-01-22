الذهب عند أعلى مستوى في 11 أسبوعاً
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعًا اليوم بدعم من ضعف الدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 2748.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2763.40 دولار.
وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 958.11 دولار واستقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.
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