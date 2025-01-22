أخبار اليمن : انتشال 153 شهيداً منذ بدء اتفاق غزة

انتشال 153 شهيداً منذ بدء اتفاق غزة
انتشلت فرق الدفاع المدني مزيداً من جثث الشهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة في رابع يوم بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأفاد الدفاع المدني في غزة، بانتشال 5 جثامين شهداء في محافظتي غزة والشمال، و5 جثامين في محافظات جنوبي القطاع، وذلك يوم أمس الثلاثاء.
وأكد أنّ إجمالي ما تم انتشاله منذ تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد الماضي بلغ 153 شهيداً.
وتواصل طواقم الدفاع المدني ومواطنون أعمال البحث عن جثامين فلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض، في حين يحول نقص المعدات والآليات الثقيلة دون انتشال العشرات منهم.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، نشر تقريراً محدّثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرت 470 يوماً، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وجاء في التقرير أنّ الاحتلال ارتكب نحو (10,100) مجزرة بشكل عام، أدّت إلى استشهاد نحو (61,182) شخصاً ومفقوداً، وأكثر من (110,725) مصاباً وصلوا إلى المستشفيات، بحسب وزارة الصحة.
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