أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسن الحلالي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسن الحلاليبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة حسن محمد الحلالي، الذي غادرنا إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وفي البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد محسن محمد الحلالي ونجل الفقيد يحيى حسن محمد الحلالي وإخوانه وافراد الاسرة وكافة ال الحلالي اشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد الذي كان احد القيادات السابقة في وزارة الادارة المحلية وفي التعاونيات وقضى معظم حياته في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن كل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،،