أخبار اليمن : 40 بالمئة من أطفال اليمن محرومون من التعليم

دوت الخليج -

40 بالمئة من أطفال اليمن محرومون من التعليم

كشفت بيانات أممية حديثة أن حوالي 40% من الأطفال في سن الدراسة في اليمن لا يلتحقون بالمدارس، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في البلاد وانضمام مليون شخص إلى قائمة المحتاجين إلى المساعدات. 40 بالمئة من أطفال اليمن محرومون من التعليمكشفت بيانات أممية حديثة أن حوالي 40% من الأطفال في سن الدراسة في اليمن لا يلتحقون بالمدارس، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في البلاد وانضمام مليون شخص إلى قائمة المحتاجين إلى المساعدات. وحسب البيانات الأممية تظهر سجلات الالتحاق بالنظام التعليمي أن 61% فقط من الأطفال في سن الدراسة يذهبون إلى المدارس.. وأشارت إلى أن هناك أكثر من 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة، بينما تم إغلاق أكثر من 20% من المدارس الابتدائية والثانوية.. ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى أن ثلثي الأطفال في سن الدراسة في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب الصراع وغيره من العوائق.

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