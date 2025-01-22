أخبار اليمن : طاقم "جالاكسي ليدر" يغادر مطار صنعاء

طاقم "جالاكسي ليدر" يغادر مطار صنعاءغادر مطار صنعاء الدولي اليوم، طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" المكون من 25 شخصاً على متن طائرة تابعة لسلطنة عمان الشقيقة.

وخلال مغادرة الطاقم عقد بمطار صنعاء الدولي مؤتمر صحفي مشترك بين الحكومة اليمنية، وممثلي الفصائل الفلسطينية، تم خلاله الإعلان عن نجاح إطلاق سراح طاقم السفينة جالاكسي ليدر، بالتنسيق والتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بناء على وساطة الأشقاء في سلطنة عمان.

وفي المؤتمر أوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، أن الجمهورية اليمنية ترصد وتراقب الوضع في غزة عن كثب تحسبا لأي تطورات، مشيراً إلى أن إطلاق طاقم السفينة يأتي استجابة للجانب الإنساني ودعما للأشقاء في غزة.

وأكد أن موقف اليمن المناصر للقضية الفلسطينية لن يتغير، وسيستمر بالتزامن مع مواصلة تطوير القدرات العسكرية اليمنية ضمن مسار عمليات أوسع.. وقال " إذا لم يلتزم العدو الصهيوني بالاتفاق الموقع، أو عاود العدوان على غزة فإن اليمن جاهز ولديه من القدرات ما يؤهله لفرض السيطرة في البحار والوصول إلى أهداف أكثر في عمق العدو الصهيوني ".

وعبر الفريق الرويشان عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان لما بذلوه من مساع أسفرت عن إطلاق طاقم السفينة "جالاكسي".. داعيا أفراد طاقم السفينة إلى نقل صورة واضحة إلى شعوبهم بأن العدوان الصهيوني الذي استمر في إبادة الشعب الفلسطيني لأكثر من 15 شهرا لا يمكن له أن يمر بدون عقاب.

وأشار إلى أن النصر المحقق في غزة هو نصر بكل المعايير.. لافتا إلى أن صمود المجاهدين في غزة أثبت أن معايير القوة مختلفة، وأن التوكل على الله والثبات في الميدان هو الأساس في تحقيق أي نصر.

وعبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن عن الأمل في أن يساهم إطلاق طاقم السفينة في تغيير وجهات نظر العالم، وبأن موقف اليمن المساند للأشقاء في فلسطين لا يمكن أن يتغير، وسيستمر بنفس المستوى مهما كانت الضغوطات.

وأضاف "لقد تعرض اليمن لضغوطات كثيرة جدا إلا أنه لم يستجب إلا بعد توقف العدوان على غزة".. مبينا أن عملية الإفراج عن طاقم السفينة تمت بتنسيق وتواصل مع الأخوة المجاهدين في غزة.

وحذر العدو الصهيوني من العودة إلى العدوان والممارسات القمعية واللاإنسانية بحق الأشقاء في فلسطين.. مؤكدا جاهزية اليمن واستمراره في تطوير قدراته تحسبا لأي معركة قادمة مع العدو.

من جهته، عبر ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، عن الشكر للجمهورية اليمنية على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني ومعركة "طوفان الأقصى".

كما أعرب عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على مبادرتهم للإفراج عن طاقم السفينة والذي يأتي بعد دخول الاتفاق في غزة حيز التنفيذ بفضل الله تعالى وبشروط المقاومة وفشل العدو الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة الجماعية على أهالي غزة.

وقال " نشهد اليوم في صنعاء صورة من النصر الفلسطيني أمام حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة".. حاثا طاقم السفينة على نقل مظلومية الشعب الفلسطيني لشعوبهم، وأن ينقلوا صورة واضحة عن حسن المعاملة التي تلقوها من قبل اليمنيين.

وأكد ممثل حركة حماس إلى أن هناك تنسيق بين اليمن والفصائل الفلسطينية في مختلف القضايا.. مبينا أن الإفراج عن طاقم سفينة "جالاكسي ليدر" هو صورة واضحة لهذا التنسيق.